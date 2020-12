Bodybuilder sposa la sua bambola gonfiabile: "Mi eccita più del sesso"

Il bodybuilder kazako Yuri Tolochko ha deciso di sposare la sua bambola gonfiabile, Margo. Una storia bizzarra che non pone confini all'amore... del resto una persona può giurare amore eterno a chi vuole.

In una intervista al Daily Star, lo sposo ha dichiarato: "Le coppie hanno bisogno di parlare di meno e di connettersi di più. Con il tempo e l’esperienza, Margo e io ci siamo resi conto che ci vuole più delle parole per avere una conversazione. Il tuo partner merita sicuramente il meglio, ma deve fare la sua parte".

L'uomo, che è pansessuale, ha rivelato di essere un "maniaco del sesso" e Margo risponde in tutto e per tutto al suo ideale di donna. Raccontando la loro storia d'amore, Yuri ha detto che si sono conosciuti in discoteca e che si frequentano da 8 mesi. "La nostra storia mi eccita molto più del sesso stesso", ha aggiunto. "Adoro essere torturato, posso sopportare molto dolore. Anch’io amo dominare. Margo è capace di ciò di cui le altre persone non sono capaci".

Qui le foto della cerimonia, con tanto di scambio degli anelli e di amici felici che brindano a questa nuova unione.