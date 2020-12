Litiga con la moglie, esce di casa per smaltire la rabbia e percorre 450 km a piedi

Nei giorni scorsi la Polizia di Fano (nelle Marche), nel corso dei normali controlli per il rispetto del coprifuoco imposte dalle normative anti-Covid, ha fermato un uomo che alle 2 di notte si trovava sul bordo della strada Nazionale.

Il 48enne, per strada senza un valido motivo durante il coprifuoco, è stato portato in commissariato, dove gli agenti hanno scoperto che era residente nella provincia di Como.

L'uomo ha raccontato ai poliziotti che, dopo un litigio con la moglie, aveva deciso di uscire di casa e di fare due passi per schiarirsi le idee e smaltire la rabbia, ma poi non è più tornato. Ha camminato per giorni, senza prendere alcun mezzo, percorrendo ben 450 chilometri (circa 65 chilometri al giorno), mangiando ciò che gli ha offerto la gente incontrata lungo il cammino. La sua versione è risultata attendibile. Infatti la moglie, non vedendolo rientrare, aveva denunciato la sua scomparsa.

Verificata la sua storia, l'uomo è stato trasferito in una stanza di hotel per farlo riposare. Intanto sua moglie si è messa in viaggio per andare a recuperarlo. Quando è giunta sul posto, però, oltre alle spese di soggiorno in albergo, ha dovuto pagare anche una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco.

