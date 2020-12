"Vulva Book": l'idea regalo per Natale proposta da Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow, dopo la famosa candela aromatizzata alla (sua) vagina, lancia un nuovo prodotto che ha molto a che fare, ancora una volta, con l'universo femminile.

Nel suo famoso sito di prodotti bio dedicati al benessere, Goop, è in vendita il "Vulva Book". Stiamo parlando di un regalo di Natale incentrato sulla "vulva post-strutturalista" con 128 pagine, fatto di carta riciclata e inchiostri a base di soia, tutto da colorare, condividere e stampare. L'obiettivo? Come recita la descrizione del prodotto è quello di "demistificare i genitali femminili".

"Vulva Book" costa poco più di 14 euro e, neanche a dirlo, è già quasi sold out. Con l'album, in regalo c'è anche una confezione di matite colorate: "Le vulve non devono più essere rozzamente oggettivate o avvolte nel mistero! Tutti salutano la vulva! La vulva ti saluta!", come scritto nella descrizione del kit.

Insomma ancora una volta la Paltrow vuole stupire i suoi affezionati clienti, che sono abituati ai prodotti a tema sessuale in vendita sul suo sito. Un campo su cui la Paltrow ha puntato molto e che le ha fruttato importanti introiti. Nel sito Goop, oltre alla famosa candela, ai vibratori e ai giochi sessuali, c'è anche il "Penis Book", nel quale trovare tutte le notizie scientifiche sul tema, dalle dimensioni all'erezione: "Per farla breve: se hai un pene, o ami qualcuno con un pene, questo è il libro da comprare".

(Credits photo: instagram.com/gwynethpaltrow)