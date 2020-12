L'audio rubato di Melania Trump sul Natale sconvolge gli americani

Sono passate poche ore da quando Melania Trump ha svelato gli addobbi natalizi della Casa Bianca. Per il suo ultimo Natale tra le stanze della residenza presidenziale, la first lady uscente ha scelto alberi e decorazioni in linea con la tradizione americana: molto colore, molte luci, molta atmosfera.

Tuttavia Melania Trump non pare particolarmente interessata al Natale, per lo meno agli addobbi. Secondo degli audio rubati dall’ex amica e collaboratrice Stephanie Winston Wolkoff, la first lady sarebbe sull'orlo di una crisi di nervi.

"Ma vadano a fan…. le decorazioni di Natale. Sono qui a farle ma sai che me ne frega. Giusto perché mi obbligano". Questo avrebbe detto Melania Trump. Quindi tutto l’entusiasmo social che ogni anno la (quasi ex) first lady ha messo nel mostrare al mondo le decorazioni natalizie sarebbe in realtà finto.

Le registrazioni sono state rubate durante una puntata del programma della Cnn, Anderson Cooper 360. Insomma disinteresse a scarsa applicazione, ma anche poco gusto secondo gli esperti. Infatti da quando Trump si è insediato nella Casa Bianca, le decorazioni di Natale hanno subito una trasformazione, diventando via via sempre più kitsch.

(Credits photo: Instagram/flotus)