Studentessa porta il suo micio di nascosto a lezione e lui rimane buono sotto al banco

Nella città di Xi’an, nel nord-ovest della Cina, una studentessa di nome Wen ha deciso di portare il suo micio, Ba Dun, a scuola con lei, ovviamente di nascosto. La ragazza si è divertita a riprendere il suo gatto che si è messo sotto il banco e lì è rimasto per tutta la durata della lezione.

Il video è stato poi postato su Douyin, un social network molto diffuso nel Sud Est asiatico, e adesso sta facendo il giro del web, strappando un sorriso a tutti.

Il dolcissimo Ba Dun, infatti, è rimasto buono e tranquillo nel suo rifugio sotto la scrivania per tutto il tempo. Si tratta di un gatto Munchkin, una razza che come caratteristica principale ha delle tenerissime zampe corte.

In un’intervista per MailOnline, Wen ha spiegato di aver deciso di portare il suo animale domestico con lei perché quella mattina lo aveva visto particolarmente triste e le dispiaceva lasciarlo da solo mentre lei era a scuola. “Si arrampicava sulla mia gamba e aveva un’espressione davvero triste perché voleva che restassi a casa con lui – ha raccontato la studentessa – ma ero già in ritardo per la lezione. Così ho deciso di portarlo con me in classe per non deluderlo”.

Per ripagare la sua padroncina del bel gesto, Ba Dun è rimasto buono buono nel suo nascondiglio, infatti il docente non si è accorto della sua presenza: lo ha scoperto solo dopo che il video è diventato virale, ottenendo ben 300 milioni di visualizzazioni in soli cinque giorni, oltre che tantissimi likes e commenti di utenti divertiti e inteneriti per quelle dolci immagini.