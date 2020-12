Modella e fotografo in carcere per un servizio sulle Piramidi

Il loro comportamento è stato definito offensivo. Stiamo parlando di un fotografo egiziano, Houssam Mohammed, e di una modella molto seguita, Salma al-Shimi. I due sono stati i protagonisti di un shooting fotografico nel complesso della piramide di Djoser, che si trova nella necropoli di Saqqara, a circa 30 chilometri dal Cairo.

È per questo motivo che sono stati arrestati. Lei era vestita in abiti succinti e alcuni scatti, pubblicati in rete, hanno fatto infuriare parecchi utenti. Ora le foto sono state rimosse per non creare ulteriori critiche.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere: sono molte, infatti, le influencer che posano in uno scenario importante come le Piramidi, noncuranti delle conseguenze nefaste per siti di tale importanza.

L'accusa è di "aver scattato foto senza autorizzazione nel sito archeologico e sono stati rilasciati dopo il pagamento di una cauzione di 500 lire egiziane (32 dollari) ciascuno in attesa dei risultati di un’indagine".