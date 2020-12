Scopre che non è un purificatore d'aria: la moglie lo costringe a vendere la PS5

Un uomo di Taiwan è stato costretto a vendere la sua PlayStation 5 perché la moglie ha scoperto che non si trattava di un purificatore d’aria.

Il taiwanese aveva provato ad ingannare la donna per poter comprare la nuova console Sony: evidentemente la sua consorte non era molto d'accordo, ecco perché ha dovuto inventarsi questa bugia. Del resto un purificatore d'aria, in piena pandemia, sembrava essere un oggetto molto utile. Purtroppo, però, quando la moglie ha scoperto la verità, l'ha costretto a vendere subito la PS5.

La nuova PlayStation 5 è molto silenziosa e la forma può ricordare quella di un purificatore d'aria per ambienti. Tuttavia l'uomo non è riuscito a convincere la moglie fino in fondo. Per lui, infatti, la farsa non è durata molto. La storia è stata raccontata sui social da un altro uomo di Taiwan che poi ha acquistato questa PS5 usata.

Jin Wu, questo il nome dell'acquirente, è riuscito ad accaparrarsi la nuovissima console ad un prezzo scontato. A raccontarlo è stato lui stesso. Jin Wu dice di aver letto l’annuncio e di aver contattato il venditore telefonicamente incuriosito dal prezzo conveniente. Due cose l'hanno stupito: la voce di una donna al telefono e il fatto che la PlayStation 5 avesse un prezzo davvero molto basso rispetto ad altri annunci. Il mistero è stato svelato quando il venditore gli ha raccontato tutto.

Credits photo: Getty