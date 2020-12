L'immagine è in movimento o no? L'illusione ottica che stupisce il web

Negli ultimi giorni su Twitter sta impazzando una gif, che riempie di dubbi tutti quella che la guardano. Nel breve video animato ci sono una scala e una serie di omini che la salgono. Grazie al gioco di luci, tutto è in movimento. Ma è davvero così? L'immagine si muove o resta ferma? Questa è la domanda provocatoria che Jagarikin - utente del social che l'ha condivisa per primo - pone a tutti i follower.

Chiaramente si tratta di una illusione ottica, e tutto sta sul cambiamento dei colori: è quello che dà il movimento. Ma nessuno ancora si è espresso in merito in maniera più "scientifica". A tutti, quindi, resta il dubbio: l'immagine si muove o no?

Guardate con i vostri occhi.