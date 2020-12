Il marito le impone di scegliere tra lui e i cani, lei lo lascia e apre un rifugio

Liz e Mike Haslam, una coppia del Suffolk (contea poco distante da Cambridge), erano sposati da 25 anni. Tuttavia quando il marito, stanco di vivere con trenta cani (problematici) ha imposto alla donna di scegliere tra lui e le bestiole, lei non ha avuto alcuna esitazione e lo ha mollato.

I due stavano insieme da quando erano adolescenti e hanno avuto anche un figlio, con il quale da qualche anno vivevano in un piccolo cottage a Barham con mezzo acro di terra.

Avendo a disposizione del terreno per Liz, cresciuta da sempre con gli animali, era stato naturale iniziare a prendersi cura di qualche cane. Ma rapidamente i cani (in particolare Bull Terrier) erano diventati circa 30, molti dei quali problematici, anziani o con problemi di salute. Insomma: una vera e propria pensione che richiedeva molto lavoro, tempo e denaro.

Uno stile di vita che, ad un certo punto, è diventato inaccettabile per Mike, tanto da spingerlo ad imporre l'ultimatum a sua moglie: "O me o i cani". Liz non ha avuto alcun dubbio, così Mike ha fatto le valigie ed è andato via.

Oggi la donna gestisce una vera e propria pensione per animali bisognosi e trascorre più di 18 ore al giorno ad occuparsi di loro. E a chi le chiede se si sia pentita della sua scelta, risponde che non cambierebbe per niente al mondo la sua vita.

(Credits photo: dailymail.co.uk)