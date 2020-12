Un nuovo monolite è comparso in California: il mistero si infittisce

Un nuovo misterioso monolite, molto simile ai precedenti trovati nelle scorse settimane nello Utah e in Romania, è comparso in California. A trovare la lastra metallica sulla cima della Pine Mountain nei pressi della città di Atascadero (nella contea di San Luis Obispo) è stato un gruppo di escursionisti.

Il ritrovamento di questo terzo monolite avviene a pochi giorni dalla comparsa (e successiva scomparsa) della prima lastra rinvenuta nel deserto di Red Rock, nello Utah, e della seconda lastra, trovata sulla collina Doamnei nella città di Piatra Neamţ in Romania.

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!



(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY — Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020

Le lastre sono molto somiglianti. L'unica differenza è che in quest'ultimo caso è installato su un terreno privato e non è saldamente fissato al terreno come il monolite dello Utah.

Nonostante le somiglianze, comunque, (almeno per il momento) non è possibile stabilire se siano stati installati dalle stesse persone. Intanto sono state avanzate diverse teorie sulla loro provenienza: c'è chi parla dell'opera di alieni e chi di opere d'arte. Ma, tra i tanti, c'è anche chi preferisce che il mistero non venga svelato.

