Papa Emerito Benedetto XVI: si aggrava il suo stato di salute

Sulle condizioni di salute di Benedetto XVI vige ormai da tempo un alone di incertezza. Colpito da un herpes facciale la scorsa estate, il Papa emerito è stato costretto a sottoporsi a pesanti terapie antibiotiche per arginare il problema. Secondo quanto riferito dal cardinale maltese Mario Grech, che ha incontrato l’erede di Giovanni Paolo II, rimasto sul soglio pontificio dal 2005 al 2013, le sue condizioni si sarebbero recentemente aggravate tanto da generare forti difficoltà ad esprimersi e a parlare.

Nonostante ciò Joseph Ratzinger sarebbe riuscito a dire ai neo cardinali una frase eloquente: “Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio”. Grech, terzo cardinale maltese nella storia, ha fatto visita a Benedetto XVI non più tardi di sabato scorso, in occasione della nomina di tredici nuovi porporati da parte di Papa Francesco: “È stato un momento di gioia ritrovarmi con Papa Benedetto, che ha creduto in me e mi ha creato vescovo nel 2006. Lui – ha poi aggiunto il cardinale - ha difficoltà nell'esprimersi”.

Dopo aver rinunciato al soglio pontificio nell’aprile del 2013, all’età di 86 anni, Joseph Ratzinger ha condotto una vita ritirata all’interno del Vaticano. Ancora oggi riceve il titolo di Sua Santità e indossa l’abito talare bianco, pur senza la pellegrina bianca, una veste pontificia e la fascia. Nel giugno scorso ha fatto ritorno in Germania per far visita al fratello Georg, gravemente malato, lasciando per la prima volta i confini del Vaticano dopo la rinuncia del 2013. Rientrato dopo qualche giorno, ha appreso a distanza la notizia della scomparsa del fratello. La scorsa estate, a 93 anni compiuti, è invece giunta quella dell’herpes che lo ha colpito. Nonostante le difficoltà ad esprimersi, come chiarito da Grech, Benedetto XVI sarebbe ancora lucido e la sua mente efficiente.