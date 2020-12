Ex gieffina nella bufera: compleanno in hotel in piena pandemia

Dal 29 novembre la Lombardia è diventata zona arancione, dopo aver trascorso ben 26 giorni in zona rossa per via del rischio da contagio da Covid-19. Quale migliore occasione, dunque, per regalarsi un compleanno da sogno camminando in bilico sul filo delle regole governative? Deve averla pensata così l’influencer Elisa De Panicis, che ha festeggiato i suoi 28 anni all’Hotel The Roof di Milano con tanto di cena e pernottamento. Il tutto immortalato a più riprese sui social, con foto senza mascherine e senza rispettare le regole sul distanziamento sociale che le sono valse aspre critiche tra i commenti dei suoi follower.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nota per un flirt con Cristiano Ronaldo, si è difesa asserendo di aver rispettato tutte le regole anti contagio. In sua difesa sono accorse anche le amiche che hanno partecipato alla serata nell’hotel con vista sulla Madonnina di Milano. Tra di loro Mila Suarez, Carla Cruz, la modella e influencer Elena Gusmeroli e lo youtuber Sasha Burci, componente del gruppo Mates: “Abbiamo fatto tutti i tamponi per il Covid e non volevamo dare un messaggio negativo”, hanno sottolineato, provando a scrollarsi di dosso le numerose invettive piovute a mezzo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@elisadepanicis)

A pagare la cena, dal conto salato di mille euro, sarebbe stato un imprenditore svizzero, cliente abituale dell’hotel. Roberto Bernardelli, titolare del The Square (a cui appartiene il The Roof) ha invece levato il suo personalissimo scudo sulle colonne del Corriere della Sera: “La categoria degli albergatori è in ginocchio, cerchiamo soltanto di sopravvivere nel rispetto delle regole. Quando ci dicono che al tavolo vogliono stare insieme, facciamo affidamento anche sul loro senso di responsabilità: fino a quattro persone siamo autorizzati dalla legge a farle sedere”.

Milano si era confermata già nei giorni precedenti capitale delle nuove tendenze e degli eventi borderline. Altre due modelle di Instagram, Chiara Biasi e Gilda Ambrosio, avevano infatti scelto l’Hoter Bulgari per divertirsi con una selezione di invitati, al costo di 720 euro a persona. Il prezzo (gonfiato) della libertà in un periodo in cui il concetto di “condotta responsabile” è sempre più soggettivo.