Lite sull’aereo: attacca chewing-gum sui capelli di una passeggera

Trovarsi ad affrontare un lungo viaggio con una compagnia decisamente sgradevole. Alzi pure la mano a chi non è capitato di dover convivere con le manie o i tic particolari di uno sconosciuto su un mezzo. C’è chi parla rumorosamente al telefono, chi ticchetta in maniera compulsiva, chi si alza in continuazione e vi costringe a spostarvi, o ancora chi poggia i piedi nel sedile accanto al vostro.

E poi c’è chi, a bordo di un aereo, fa cadere continuamente i propri capelli sul tavolo del passeggero seduto nella fila successiva. Mai come in questo caso la vendetta è un piatto da servire ad alta quota. O, per meglio dire, un piatto di chewing gum. Deve averla pensata così la ragazza “vittima” della chioma bionda della passeggera davanti a sé, che ha trovato il modo di vendicarsi attaccandole una serie di gomme da masticare tra le ciocche. Il tutto senza che l’ignara sventolatrice di capelli si accorgesse di nulla.

La scena è stata immortalata dalla videocamera dello smartphone e il video, pubblicato su TikTok, è diventato immediatamente virale. Come sempre in questi casi, però, contribuendo a sollevare qualche dubbio sulla propria autenticità. Si è trattato di una clip autentica o di una trovata “acchiappa click”? L’epilogo dei tre minuti di vendetta, con la prima passeggera che si alza toccandosi i capelli e senza rivolgere lo sguardo verso chi le è dietro, lascia pendere l’ago della bilancia verso la seconda opzione. Ma sul web, si sa, il confine tra vero e falso è labile e a giudizio insindacabile degli utenti.