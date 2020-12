Offre 2000 sterline al mese per far prendere decisioni al posto suo

Quando ci si trova a dover prendere una decisione difficile, un buon consiglio è sempre ben accetto. Sia per le persone risolute che per quelle più insicure, il parere altrui può aiutare ad orientare la scelta finale. Una donna di Bristol ha però decisamente accentuato il concetto, scegliendo di “appaltare” tutte le proprie risoluzioni per il mese successivo.

Al culmine di una profonda riflessione sulla sua vita, però, la donna non ha affidato il compito a una persona fidata, un familiare o un amico. Piuttosto ha deciso di pubblicare un annuncio, offrendo un lavoro – ben retribuito – a chi si rivelasse in grado di decidere al posto suo. Il compenso vale decisamente l’impresa, se è vero che sul piatto della bilancia sono state messe ben 2.000 sterline (pari a poco più di 2.200 euro) per appena 30 giorni.

Tramite un post anonimo pubblicato su Bark.com la donna ha motivato la decisione (almeno questa presa in totale autonomia) spiegando come nell’anno precedente avesse fatto scelte terribili a livello sentimentale ed economico. Per tutte queste ragioni si è messa alla ricerca di un “individuo illuminato” che potesse guidare tutte quelle future che la riguardassero: “Mi piacerebbe che qualcuno prendesse il controllo della mia vita – ha chiarito – pensateci un po’ come un vero e proprio Bandersnatch. Mi sono imbattuta in chiaroveggenti quando stavo cercando un altro servizio, quindi ho pensato che valesse la pena provare”.

La donna che si definisce una persona “spirituale” da sempre, intende dare pieno controllo alla persona assunta. A questa, che dovrà essere reperibile H24 e rivelarsi rapida nel rispondere alle richieste, spetterà il compito di decidere degli eventuali appuntamenti romantici così come di gestire l’economia domestica.