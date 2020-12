In Germania ricompare il grande fallo di legno

In Baviera, sul Monte Grunten, anni fa è stata installata una statua davvero molto singolare: si tratta, infatti, di una riproduzione gigante di un pene. È alta circa due metri, è in legno ed è stata posizionata proprio in cima al monte.

L’originale installazione ha destato molto interesse negli anni, al punto da diventare una vera e propria attrazione turistica. Di recente, però, la statua fallica era sparita e nessuno sapeva che fine avesse fatto. La polizia della città di Kempten ha persino aperto un’indagine per risolvere il mistero, senza però ottenere risultati.

Alla fine, però, la statua è ricomparsa sul Monte Grunten, ma in una nuova versione del tutto simile alla prima: è sempre alta due metri, è di legno ed è di forma fallica. Nessuno ha saputo spiegare la sparizione della statua e la sua improvvisa ricomparsa. L’installazione è ormai una caratteristica di questa zona della Germania.