Ecco come Satana si è innamorato del 2020 in uno spot divertente

A inizio anno Satana ha incontrato 2020 ed è nata una storia d’amore. È questa la trama dello spot ideato dall’attore e produttore canadese Ryan Reynolds per il sito di incontri Match.com. Sulle note della canzone "Love Story" di Taylor Swift, il Diavolo e 2020 si incontrano grazie all’app e vivono appuntamenti romantici in stadi, palestre, bagni pubblici e cinema completamente vuoti, mentre meteoriti si abbattono sulla Terra.

La clip si apre con Satana negli Inferi. Qui riceve la notifica che qualcuno ha espresso interesse nei suoi confronti. La donna in questione si fa chiamare appunto 2020. Mentre la coppia vive la propria intensa storia d’amore, sullo sfondo si stagliano cassonetti in fiamme e paesaggi illuminati da meteoriti che stanno per entrare in conflitto con la superficie terrestre.

Il video è diventato immediatamente virale sui social network e dopo meno di 24 ore dalla sua pubblicazione conta già 1,8 milioni di visualizzazioni su YouTube. L’attore canadese, sposato dal 2012 con l’attrice e modella Blake Lively dalla quale ha avuto tre figli, ha così raccontato l’idea all’origine dello spot: “Match ha messo insieme milioni di persone e anche in questo orrendo le persone, in qualche modo, hanno trovato l’amore grazie a questa app. Abbiamo semplicemente pensato a come sarebbe stato un incontro perfetto nel 2020 e questo video è stato il risultato naturale e leggermente deformato. Inoltre queste cose ci regalano qualcosa a cui pensare durante i nostri incontri aziendali”. Il servizio di dating, attivo dall’ormai lontano 1995, invita invece i propri utenti ad attendere con fiducia il 2021. Anche se Satana e il 2020 vorrebbero che questo anno non si concludesse mai.