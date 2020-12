Il Signore degli Anelli: svelati 20 nuovi membri del cast della serie

Dopo una interruzione della lavorazione resa necessaria dall'emergenza sanitaria, la produzione è tornata al lavoro in Nuova Zelanda e proprio ieri sono stati svelati i nomi di altri 20 attori che prenderanno parte alla serie originale prodotta da Amazon Studios ispirata al romanzo di J.R.R. Tolkien.

Come riportato da Deadline, si tratta di Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson, Simon Merrells, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham e Sara Zwangobani. Tra questi ci sono 7 attori locali, cioè neozelandesi, mentre gli altri vengono da Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Sri Lanka.

Questi nuovi attori si aggiungono ai 15 nomi già svelati a gennaio: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyore Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.

J.D. Payne e Patrick McKay, produttori esecutivi e showrunners della serie, hanno commentato così la scelta di questi attori: «Il mondo a cui Tolkien ha dato vita è epico, variegato e connesso ai sentimenti. Questi straordinari attori rappresentano il compimento di anni e anni di ricerche in tutto il mondo con l'obiettivo di coinvolgere artisti brillanti e unici. Il cast internazionale de Il Signore degli Anelli non è soltanto un gruppo ma una famiglia. Per questo motivo, siamo lieti di accogliere tutti nella Terra di Mezzo».

La nuova serie ambientata nella Terra di Mezzo seguirà le linee narrative che precedono il racconto de La Compagnia dell'Anello.

(Credits photo: Youtube)