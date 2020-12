Lui è Adolf Hitler e ha appena vinto le elezioni comunali in Namibia

Adolf Hitler torna al potere. Quello che può sembrare un inquietante presagio si è trasformato in realtà in Namibia. Come riferisce l’edizione online della BBC, infatti, Adolf Hitler Uunona è stato eletto consigliere comunale del collegio elettorale di Ompundia ottenendo l’85% dei voti nella tornata elettorale della scorsa settimana.

Ovviamente si tratta di un caso di omonimia, in un Paese che per oltre trent’anni, dal 1884 fino al 1915 è stato colonia tedesca nell’Africa sud-occidentale, ottenendo la completa indipendenza soltanto nel 1990. Tra l’altro Uunona è stato eletto per il partito Swapo, che ha guidato la campagna contro il dominio coloniale della razza bianca.

Il diretto interessato, che non ha quindi il proposito di annientare altre razze o di dominare il mondo, ha spiegato che a dargli il nome fu il padre il quale, probabilmente, non aveva capito cosa rappresentasse Adolf Hitler: “Da bambino – ha aggiunto il politico – lo vedevo come un nome del tutto normale”.

Soltanto da adulto, dunque, Uunona ha capito l’angosciante accostamento al leader nazionalsocialista: “Quell’uomo voleva soggiogare il mondo intere, ma io non ho niente a che fare con nessuna di queste cose”. L’uomo ha inoltre aggiunto che viene chiamato così in pubblico anche dalla moglie e, pertanto, non ha alcuna intenzione di fare una visita all’ufficio anagrafe per cambiare nome.

(Fonte: tgcom24)