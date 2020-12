Svelato il mistero della "scomparsa" del monolite dello Utah

Il mistero della scomparsa del monolite, trovato nel deserto dello Utah lo scorso 18 novembre, è stato parzialmente svelato da Ross Bernards, un fotografo del Colorado che ha assistito alla sua rimozione.

Bernards ha raccontato che lo scorso 27 novembre (il giorno della sua scomparsa) si trovava nel luogo in cui sorgeva il misterioso monolite per fotografarlo. Avevano raggiunto il punto esatto dopo un lungo viaggio durante il quale avevano incrociato tantissime auto di curiosi.

Ross e i suoi amici erano rimasti a lungo lì a fotografare la lastra di metallo al chiaro di luna, quando, durante una pausa, hanno sentito le voci di alcune persone che si stavano avvicinando. Si trattava di quattro uomini. Bernards ha raccontato di averli osservati mentre buttavano giù il monolite e lo portavano via su una carriola: tutta l'operazione avrà richiesto al massimo un quarto d'ora. Durante l'operazione uno di loro ha sclamato: "questo è il motivo per cui non lasci la spazzatura nel deserto".

Nel suo racconto, Bernards ha confessato di non aver fatto nulla per fermare quegli uomini perché era giusto portare via il monolite da quell'area incontaminata, invasa da tantissimi curiosi incapaci di rispettare la natura del territorio.

Intanto sul web è comparso anche un video della rimozione del monolite.

(Credits photo: Instagram/rossbernards)