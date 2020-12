Come ottenere il Cashback di Natale sulla benzina

L’8 dicembre è iniziato il Cashback, ossia il meccanismo grazie al quale gli italiani potranno ricevere un rimborso del 10% per le spese effettuate con carte, bancomat e app. In questa prima fase si parla di Cashback di Natale, perché il primo rimborso potrà essere ottenuto grazie agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre in qualsiasi esercizio commerciale ma anche per pagare le prestazioni di professionisti come avvocati, architetti, idraulici etc. Sono esclusi solo gli acquisti online.

Nelle spese comprese nel Cashback ci sono anche quelle dal benzinaio: per far rientrare nel calcolo del rimborso anche l’acquisto del carburante è sufficiente seguire le indicazioni che valgono per tutte le altre spese. Innanzitutto, per accedere al Cashback natalizio occorre effettuare almeno 10 pagamenti tracciabili, mentre per quello ordinario che partirà da gennaio serviranno almeno 50 acquisti in un semestre. A dicembre si potranno ricevere al massimo 150 euro, lo stesso importo che si potrà ricevere su base semestrale a partire dal 2021, per un totale di 300 euro l’anno.

Come anticipato, il rimborso sarà del 10% delle spese, per un massimo di 15 euro per ogni acquisto: in caso di spesa superiore ai 150 euro, il rimborso singolo sarà comunque di 15 euro. Per aderire all’iniziativa basta usare un metodo di pagamento tracciabile per qualsiasi spesa, compresa quella per la benzina. Non sono compresi, invece, i pagamenti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali e professionali, le operazioni agli sportelli Atm come le ricariche telefoniche, i bonifici per addebiti diretti su conto corrente, le operazioni per pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o conto corrente.

Per ottenere i rimborsi è necessario scaricare l’app Io, accedervi con spid o carta d’identità elettronica, aderire al Cashback e inserire i dati delle carte con le quali si effettueranno i pagamenti. Gli utenti dovranno, inoltre, inserire il proprio IBAN entro il 31 dicembre perché è sul conto indicato in questa fase che riceveranno i rimborsi.