Il medico inglese che smonta le teorie no-vax in 1 minuto: il video

Ora che il vaccino Pfizer-Biontech contro il Coronavirus ha finalmente ottenuto il via libera, si trova a dover fare i conti con le teorie cospirazioniste dei no-vax. Così un medico inglese ha deciso di realizzare un video brevissimo in cui riassume in modo rapido e chiaro i motivi che possono rassicurare e convincere a fare il vaccino.

Nel suo video, che dura appena 60 secondi, il dottor Ben Janaway riesce a smontare le teorie cospirazioniste, assicurando anche un piccolo finale a sorpresa. Il filmato, postato sul suo canale Twitter, è diventato virale in poco tempo.

Il medico spiega innanzitutto cosa sono i vaccini: «I vaccini sono fatti da una forma inerte o morta di un virus inserita nel corpo, in modo che il sistema immunitario sviluppi una risposta naturale e, quando incontrerà il virus esterno, lo distruggerà senza sintomi, interrompendo la catena delle infezioni e di morti (che sono milioni)»

Il dottore spiega anche il legame tra vaccini e autismo o Alzheimer è stato completamente smentito da studi su larga scala e che il rischio è molto basso. Di contro, continua a spiegare il medico, il virus provoca milioni di morti e costi altissimi per il sistema sanitario.

Quindi, ai cospirazionisti non resta che lasciare un unico chiarissimo messaggio (a sorpresa)...

(Credits photo: Twitter/drjanaway)