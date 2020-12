Youtuber lascia la fidanzata incinta semi-nuda sul balcone mentre è in diretta: muore assiderata

Uno youtuber russo, Stanislav Reshetnikov, ha obbligato la fidanzata incinta Valentina Grigoryev, di 28 anni, a restare semi-nuda (con addosso solo mutande e reggiseno) sul balcone di casa per oltre 15 minuti con una temperatura inferiore allo zero, facendola così morire di freddo. La vicenda è avvenuta in un villaggio vicino a Mosca.

La violenza è stata inflitta mentre il ragazzo era in diretta sul suo canale Youtube, Stas Reeflay. Il 30 enne è stato arrestato e può rischiare fino a 15 anni di carcere per omicidio colposo. Il fatto più agghiacciante è che ha continuato la diretta live mentre succedeva tutto, anche mentre si accorgeva della morte della sua fidanzata. Lo Youtuber avrebbe accettato la sfida lanciata da un fan per guadagnare circa 800 euro, obbligando così la fidanzata a rimanere sul balcone. La ragazza è stata precedentemente picchiata secondo testimoni della diretta online e il ragazzo l'avrebbe chiusa fuori perché "doveva smaltire la sbornia". L’intero fatto è stato filmato in diretta e alcuni spezzoni inerenti la scoperta del corpo esanime della 28enne da parte del fidanzato, sono stati ricondivisi su YouTube da alcuni utenti. YouTube si è detta scioccata nell'apprendere di questo "tragico incidente", e ha chiuso immediatamente, rimuovendo ogni contenuto, l’account delle Youtuber.