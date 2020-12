Audio porno invece di musica natalizia per le strade: il Comune di Vieste sporge denuncia

Il Comune di Vieste è stato recentemente vittima di presunti attacchi da parte di hacker non ancora identificati. Una riunione in streaming dell'amministrazione comunale interrotta da incursioni via web e musica natalizia in filodiffusione sostituita con audio porno: questi gli episodi denunciati dall'amministrazione.

Lo scorso 7 dicembre è stata Rossella Falcone, vicesindaco e assessore al turismo di Vieste, a parlarne sui social. "L'intelligenza umana ha dei limiti, la stupidità no", così si apre il suo post pieno di amarezza che racconta l'accaduto.

Il primo episodio, racconta il vicesindaco, riguarda l'interruzione di una conferenza in streaming sul futuro del Gargano. Alcune persone, col volto coperto da passamontagna, "hanno disturbato l’incontro con diverse azioni puerili (parolacce, musica ad alto volume, scritte volgari sullo schermo condiviso)", tanto da costringere i partecipanti ad abbandonare la riunione.

Come se questo non bastasse, nella sera di lunedì è stato manomesso l’impianto di filodiffusione, installato lungo le vie del paese, sostituendo le musiche natalizie con un audio porno. A quanto pare dei video di questa "bravata" sono stati diffusi sul web diventando virali.

Il vicesindaco e assessore commenta rammaricata: «Ma delle simili bravate cosa hanno prodotto? Sinceramente pensare che dei ragazzi si divertano nel rovinare l’atmosfera natalizia ricreata per i nostri bambini in questo momento già difficile e che ritengano divertente compromettere una riunione in cui si parla dello sviluppo turistico del nostro paese nell’interesse economico di tutta la cittadinanza - in un periodo di grande crisi - mi rammarica molto».

Ora l'amministrazione comunale è intenzionata ad approfondire l'accaduto, individuando i responsabili e sporgendo denuncia.

(Credits photo: Getty)