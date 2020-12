Anche Samsung elimina i caricabatterie dalle confezioni dei nuovi modelli

Solo pochi mesi fa Samsung sbeffeggiava Apple per la decisione dell'azienda di Cupertino di rimuovere gli alimentatori e le cuffie dalle confezioni dei nuovi iPhone 12 e iPhone 12 pro. E adesso si prepara a fare esattamente la stressa cosa.

Su Facebook e Twitter Samsung non aveva perso occasione di ricordare agli utenti con sarcasmo ed ironia che (a differenza del competitor) nelle confezioni dei suoi smartphone erano ancora inclusi gli alimentatori. Ma quei post ora sono spariti. Sono stati cancellati per evitare ulteriori imbarazzi.

Già, perché anche Samsung ha deciso di seguire l'esempio di Apple, eliminando caricabatterie USB-C e cuffie dalle confezioni dei prossimi Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra. E se fino a qualche giorno fa si trattava soltanto di un'indiscrezione, ora la notizia (sebbene ancora ufficiosa) è stata confermata dalla documentazione dei dispositivi depositata presso l’ANATEL in vista della commercializzazione.

Chi segue l'eterno conflitto tra Samsung ed Apple sa bene che non è la prima volta che la casa coreana sbeffeggia l'americana per poi ricalcarne le orme. Era già accaduto nel 2017 per la rimozione del jack per le cuffie. Ora resta soltanto da capire se Samsung utilizzerà anche la stessa motivazione dell'azienda rivale, che aveva dichiarato di aver eliminato i caricabatterie delle confezioni a vantaggio dell'ambiente.