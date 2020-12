Vitto e alloggio gratis in cambio di aiuto in fattoria

Livia è una veterinaria che, oltre alla passione per gli animali, ha anche un amore sconfinato per la campagna. Così ha deciso di aprire una fattoria poco fuori Roma per godere appieno della vita in mezzo alla natura.

Una svolta green molto apprezzata dalla donna che intende ora coinvolgere anche altre persone. Infatti la veterinaria ha pensato di offrire vitto e alloggio gratis in cambio del lavoro in fattoria. Quello pubblicato sul suo profilo Facebook non è la classica offerta di lavoro, ma una vera opportunità per chi desidera cambiare vita e scappare per un po' dalla città.

Ecco cosa scrive Livia nel suo annuncio: "Se hai sempre desiderato vivere immersa/o nella natura, se senti il richiamo del bosco e ti emozionano le foglie quando cantano col vento, se adori guardare le stelle senza il disturbo delle luci di città; se ami stare a contatto con animali meravigliosi e ambisci a fare la conoscenza di persone che hanno deciso di fare della propria vita un'incredibile avventura... Allora forse è proprio te che aspetta la nostra piccola, incantata casa nel bosco! Tanti alberi sono pronti ad abbracciarti e tante code ed orecchie disposte ad accoglierti con gioia! Offriamo vitto e alloggio e la straordinaria vita con noi in cambio di aiuto nelle faccende della azienda". Una vera e propria esperienza più che un lavoro, per entrare in contatto con un altro stile di vita.

Ora non resta che aspettare per scoprire in quanti cederanno al richiamo della natura e invieranno la propria "candidatura" a Livia.

(Credits: Facebook/livia.marigliano.5)