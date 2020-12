Arriva il divieto di fumo all'aperto a Milano, ecco tutto quello che c'è da sapere

A breve a Milano non si potrà più fumare sigarette all’aperto: dal 1 gennaio scatterà il divieto di fumo in tutta la città, tranne che in luoghi isolati. Questa novità sarà introdotta dal nuovo Regolamento per la qualità dell’aria, approvato a Palazzo Marino.

Nello specifico, sarà vietato fumare quando si sosta alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nei cimiteri, nelle strutture sportive e negli stadi. Inoltre, sarà vietato fumare se nel raggio di 10 metri ci sono altre persone.

Questa non è l’unica novità in arrivo. Per migliorare la qualità dell’aria, infatti, si punterà molto sulle automobili elettriche: ecco perché tutti i punti vendita di carburante dovranno dotarsi di infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. Sarà inoltre vietato installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici; dal 1 ottobre 2022 sarà vietato utilizzare il gasolio anche negli impianti di riscaldamento già esistenti.

Come ha spiegato il Comune in una nota, queste misure hanno lo scopo di aiutare “a ridurre il Pm10, ossia le particelle inquinanti nocive per i polmoni” e a “tutelare la salute dei cittadini dal fumo attivo e passivo nei luoghi pubblici e frequentati anche dai minori”. C’è poi un altro obiettivo a lungo termine: da gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche.