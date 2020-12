Walker Texas Ranger torna in tv ma al posto di Chuck Norris ci sarà Jared Padalecki

Walker Texas Ranger è ormai un cult della televisione: le avventure dell’invincibile ranger Cordell Walker, interpretato da Chuck Norris, hanno appassionato tantissimi fan negli anni. Ecco perché negli Stati Uniti hanno deciso di realizzare un reboot della serie. Il famosissimo attore, però, non ci sarà.

Il ranger più famoso della storia della tv, infatti, cambierà volto: a interpretarlo nella nuova versione sarà Jared Padalecki, attore noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sam Winchester in Supernatural.

Negli Stati Uniti il reboot arriverà in tv a partire da gennaio 2021: secondo le notizie diffuse finora, sembra che, però, le nuove puntate si discosteranno molto dalla serie originale e i toni saranno più tristi e malinconici. La trama ruoterà intorno al conflitto di Walker con la sua famiglia, in particolare con i suoi figli e suo padre, ma non solo: il ranger sarà assalito dai sensi di colpa per non essere stato presente e dai dubbi sulla morte della moglie che, tra l’altro, comparirà in alcuni flashback e sarà interpretata dalla vera moglie di Padalecki, conosciuta sul set di Supernatural.

“Per molto tempo ho scelto il dovere piuttosto che la famiglia – dice il ranger nel teaser della serie – fino a quando un giorno non è stata più un’opzione”. Dopo due anni in missione sotto copertura, Walker tornerà a casa e scoprirà che tutto è cambiato: i figli sono cresciuti e sono arrabbiati con lui perché si sono sentiti abbandonati. La famiglia, dunque, sarà divisa e per il ranger non sarà affatto facile rimettere le cose a posto. Ci sarà anche una protagonista femminile, la nuova partner sul campo del noto agente, interpretata da Lindsey Morgan.

I fan di Walker Texas Ranger, insomma, non vedono l’ora di scoprire come sarà questo reboot: al momento, però, in Italia bisogna aspettare, perché non si conosce ancora la data della messa in onda delle puntate nel nostro Paese.