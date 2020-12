GF Vip, Dayane Mello è stata accusata di aver bestemmiato, ma i fan la difendono

Durante l’attuale edizione dei Grande Fratello Vip diversi concorrenti sono stati cacciati dal programma a causa di bestemmie o frasi infelici pronunciate durante la loro permanenza nella casa. In questi giorni è stata Dayane Mello a finire nell’occhio del ciclone: sui social si è scatenata una vera e propria bufera contro la modella brasiliana, accusata di aver pronunciato una bestemmia durante una conversazione con Cristiano Malgioglio.

In realtà, i fan del noto reality sarebbero stati tratti in inganno. Secondo l’accusa, la modella avrebbe pronunciato una frase blasfema in un momento di pausa durante gli addobbi natalizi: secondo i fan di Dayane che in queste ore la stanno difendendo a spada tratta, invece, la loro beniamina non avrebbe bestemmiato, bensì avrebbe detto “Che forte, Madonna”. Si sarebbe trattato, dunque, semplicemente di un'esclamazione, per esprimere un parere su una foto che le ha mostrato Malgioglio.

Il dibattito sulla questione infuria sui social e di certo attirerà l’attenzione del Grande Fratello che si pronuncerà in merito, probabilmente durante la prossima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini. Durante questa edizione sono già stati espulsi due concorrenti per colpa di una bestemmia, ossia Denis Dosio e Stefano Bettarini. Paolo Brosio, invece, è stato graziato perché la frase equivoca che ha pronunciato è stata interpretata come un semplice intercalare.