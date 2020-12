Il messaggio body positive di Paola Turani: “La perfezione non esiste”

Anche Paola Turani si schiera contro il mito della perfezione assoluta. Ormai da diverso tempo sono sempre più i personaggi famosi che utilizzano i social network per diffondere messaggi di body positivity volti a sensibilizzare le fan più giovani, ovvero il pubblico delle ragazze che rischia ad aver più problemi ad accettarsi per ciò che è.

In un video nel quale è apparsa in lingerie, la 33enne modella e influencer bergamasca ha ammesso di avere, al pari di tante altre donne, la culotte de cheval, ovvero l’accumulo adiposo che si forma nella parte alta della coscia. Così, dopo Aurora Ramazzotti e Alice Basso anche lei ha deciso di mostrarsi al naturale, senza quei filtri che la facciano sembrare perfetta nelle immagini patinate e sui social.

La top model ci ha tenuto a precisare di avere difetti estetici e che non intende mascherare gli inestetismi. Ecco la lunga caption che ha accompagnato il video in completo reggiseno e slip alla brasiliana: “Mi è venuto naturale fare questo video dopo aver letto vari messaggi per mostrarvi che -NO. NON SONO PERFETTA- e ancora NO, LA PERFEZIONE NON ESISTE. Lo dico spesso: sotto certi aspetti sono molto fortunata, ma per costituzione/predisposizione genetica ho sempre avuto problemi di circolazione e in alcuni periodi ho più ritenzione. Questo è uno dei periodi in cui mi muovo poco, mangio male (e chi resiste ai dolci di Natale?! Io no) resto parecchie ore seduta sul divano in casa ed ecco qui che si formano dei buchetti e delle imperfezioni nella zona delle culotte de cheval – il punto in cui il mio corpo accumula di più!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

“L’ho sempre avuto – ha proseguito l’influencer - ce l’ho e continuerò ad averlo. Per me ormai è la normalità. A volte si vede molto meno perché mi alleno di più, perché mangio meglio e perché tengo le gambe massaggiate. A volte si vede di più. E posso dirlo? PAZIENZA! Siamo donne, tutte sulla stessa barca, con le nostre paranoie, con le nostre insicurezze, con i nostri pregi e difetti. Impariamo ad essere sicure di noi, a volerci bene a prescindere dalla ritenzione o qualche kg in più. Non so quanto possa essere controproducente per il mio lavoro questo post, ma detto tra noi: Chissenefrega! Ormai mi avete vista in tutte le salse e anche questa sono io. Le imperfezioni fanno parte di noi, le abbiamo tutti, non dobbiamo vergognarcene. E soprattutto care amiche, NESSUNO È PERFETTO. Ricordiamocelo sempre”.