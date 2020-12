Emily Ratajkowski (completamente nuda) mostra il pancione e il web impazzisce

Poche ore fa Emily Ratajkowski ha postato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto letteralmente impazzire il web.

La supermodella americana ha mostrato il pancione in una foto in cui appare completamente nuda, appena uscita dalla doccia. Lo scatto (inutile dirlo) in poco tempo ha raccolto più di un milione di “mi piace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Al momento la supermodella è al sesto mese di gravidanza. Aveva svelato la gravidanza solo a fine ottobre annunciando che lei e suo marito Sebastian Bear-McClard sarebbero diventati genitori.

Tuttavia Emily non ha ancora rivelato il sesso del nascituro. Anzi, a tal proposito qualche tempo fa, intervistata da Vogue Magazine, ha dichiarato: «Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia».

(Credits photo: Instagram/emrata)