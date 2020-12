Queste sono le scarpe più costose al mondo (indovinate quanto costano)

Pochi giorni fa Sotheby's ha messo all'asta un paio di sneakers decisamente speciali: si tratta delle scarpe più costose del mondo e il loro valore è stimato intorno ad un milione di dollari.

La scarpa Zx8000 «Porcelain» è frutto della collaborazione tra Adidas e il produttore tedesco di porcellane Meissen. Basata sul popolare modello di sneakers del brand di sportswear, presenta rivestimenti in pelle di altissima qualità e inserti in porcellana dipinta a mano, per un peso di 950 grammi.

Per la completa realizzazione di queste scarpe dal design decisamente complesso sono stati impiegati circa 6 mesi. Durante l'asta le sneakers resteranno esposte nelle gallerie di Sotheby's a New York e si potrà prendere un appuntamento per vederle.

L'asta si protrarrà fino al 16 dicembre e Sotheby's punta alla cifra record di un milione di dollari: un primato assoluto per la categoria. Ad oggi il record è detenuto da un paio di Nike Air Jordan 1 venduto ad agosto da Christie's per 615 mila dollari.

Il ricavato della vendita si queste scarpe sarà devoluto al Brooklyn Museum per finanziare un progetto che punta ad avvicinare i giovani al mondo dell'arte.

(Credits photo: Sothebys.com)