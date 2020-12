Il nuovo anello di Chiara Ferragni potrebbe valere una fortuna (ma non è stato pagato)

La passione di Chiara Ferragni per il lusso, la moda e i gioielli non è di certo una novità, dal momento che ogni giorno sfoggia nuovi look piuttosto "costosi".

Ma di recente l'attenzione di molti si è soffermata su un particolare gioiello che l'influencer ha indossato in diverse storie e post. Si tratta di un anello in oro bianco con un grande smeraldo verde a forma di cuore e una fascetta tempestata di diamanti.

Inutile dire che l'anello potrebbe valere una vera fortuna.

Il prezioso è firmato da Masetti Gioielli, un brand che vende anelli di questo tipo per cifre che vanno dai 2.200 euro ai 50.000 euro.

Il valore dipende dalla caratura e dalla grandezza delle pietre. In più il modello sfoggiato da Chiara Ferragni è personalizzato e questo lo rende ancora più prezioso delle varianti standard vendute dal brand.

Tuttavia questa volta non c'è stata alcuna spesa folle e neppure si tratta di un regalo del marito Fedez. L'influencer non ha sborsato neppure un centesimo per averlo.

Nelle foto in cui ha presentato il suo nuovo gioiello, infatti, ha utilizzato la didascalia "supplied by" (ovvero "fornito da"), lasciando intendere che il gioiello le è stato semplicemente inviato dal brand per avere visibilità.

