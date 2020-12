L'iPhone in carica le cade in acqua mentre fa il bagno, sarebbe morta così una 24enne russa

Muore fulminata a 24 anni mentre fa il bagno. È quanto accaduto a Olesya Semenova, giovane ragazza russa, per aver tenuto lo smartphone sotto carica vicino alla vasca di casa. La commessa è stata rinvenuta priva di vita dalla sua coinquilina nell’abitazione che le due dividevano ad Arkhangelsk, sulle rive della Dvina settentrionale.

La ragazza ha lanciato immediatamente l’allarme, ma quando l’ambulanza è giunta sul posto i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 24enne. Accanto al corpo, nella vasca, era adagiato l’iPhone 8 che, con ogni probabilità, le è scivolato di mano finendo in acqua e provocando lo shock elettrico che non le ha lasciato scampo. La coinquilina è stata invece intervistata dal tabloid britannico Mirror, che ha riportato la notizia: “Ho urlato, l’ho scossa, ma era pallida, non respirava e non dava segni di vita. Ero davvero spaventata. Quando l’ho toccata – ha raccontato - ho avuto una scossa elettrica. C’era il suo iPhone nell’acqua, attaccato alla presa elettrica”.

In merito all’accaduto è intervenuto anche il Ministero russo per le emergenze, diramando una nota in cui raccomanda a tutti di usare la massima prudenza. Non è questa la prima volta, infatti, che nel paese si registra un incidente mortale del genere: “La tragedia – si legge nel comunicato – ci ricorda ancora una volta che l’acqua e un elettrodomestico collegato alla rete sono incompatibili. Lo stesso vale per qualsiasi dispositivo mobile”. Già lo scorso anno una ragazza di 26 anni e una bambina di 10 erano decedute in circostanze simili e lo stesso destino era capitato alla star del poker Liliya Novikova.