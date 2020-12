Un nuovo studio rivela che il Covid sarebbe circolato a Milano già a novembre 2019

Uno studio condotto dall'Università Statale di Milano ha documentato il caso di un bimbo di 4 anni positivo al Sars-Cov-2 già nella seconda metà di novembre.

Il bambino aveva presentato i primi sintomi intorno al 21 novembre 2019, con peggioramento intorno al 30 novembre con difficoltà respiratorie e vomito. Portato al pronto soccorso, era stato ricoverato il 1° dicembre, quando ai precedenti sintomi si erano aggiunti rash cutaneo e bollicine, simili a quelle del morbillo. Il tampone orofaringeo effettuato sul piccolo era stato richiesto per accertare la presenza della malattia esantematica. Ma oggi una nuova analisi condotta sul suo campione ha indicato la positività al Covid-19.

Il campione del bambino è stato rianalizzato perché oggi la scienza ha appurato che nei bambini il Covid-19 comporta manifestazioni cutanee simili a quelle di varicella e morbillo.

Silvia Bianchi, coautrice dello studio, ha spiegato che l'idea è stata quella di indagare retrospettivamente tutti i campioni risultati negativi alle malattie esantematiche effettuati a Milano nel periodo compreso da settembre 2019 a febbraio 2020. Tra i diversi campioni rianalizzati, quello del bambino è risultato positivo al Covid. Un risultato possibile, anche se il bambino non aveva viaggiato.

Questo studio, i cui risultati sono stati pubblicati su Emerging Infectious Diseases, dimostrerebbe dunque che il Coronavirus circolava in Italia (e forse anche in altri Paesi) già dalla seconda metà di novembre, cioè tre mesi prima dei casi ufficiali rintracciati nella zona del lodigiano.

Il risultato di questo studio, che ha rintracciato l'rna del virus, è più affidabile di quello ottenuto da un precedente studio condotto dall’Istituto nazionale tumori di Milano, in collaborazione con la Statale di Milano, che aveva rintracciato la presenza di anticorpi contro il virus già a settembre 2019.

Ricostruire le tappe del virus è fondamentale per comprenderne meglio le radici e la diffusione, ma anche per comprendere come rilevare tempestivamente future pandemie.