La casa di Kevin in “Mamma, ho perso l’aereo” riprodotta con il pan di zenzero

Una casa fatta interamente di Pan di Zenzero (delle dimensioni di 1,7 metri per 1,25 metri) per replicare fedelmente l’iconica abitazione dei McCallister. Con questa trovata la Disney ha deciso di celebrare il trentesimo anniversario dall’uscita nelle sale del cult natalizio “Mamma, ho perso l’aereo”.

L’opera è stata commissionata alla cake designer Michelle Wibowo, che per realizzarla ha impiegato circa 300 ore.

All’interno dell’insolita torta l’artista ha inserito alcuni dettagli del film. Tra questi vari personaggi, l’auto per la consegna della pizza con 14 scatole di pizza e il furgone dell’idraulico Oh-Kay usato dai Wet Bandits, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern). Non manca, inoltre, la casa sull’albero di Kevin. Mentre il protagonista (interpretato nella pellicola dall’attore Macaulay Culkin) è stato inserito a faccia in giù nella neve dopo la sua corsa precipitosa sulle scale.

L’opera verrà esposta all’Oak Center for Children and Young People presso il Royal Mardsen nel Surrey, uno dei maggiori centri oncologici per bambini e adolescenti d’Europa, che si trova a Londra in Fulham Road.

A inizio anno la BBC aveva fatto una cosa simile commissionando alla stessa artista la realizzazione di una versione a grandezza naturale di Mr. Darcy (Colin Firth) in occasione della commemorazione del venticinquesimo anniversario del cult dedicato a Orgoglio e Pregiudizio.

Uscito il 7 dicembre 1990, Home Alone ottenne un enorme successo nelle sale cinematografiche detenendo ininterrottamente il primo posto del botteghino per dodici settimane negli Stati Uniti. Considerato uno dei classici natalizi, anche in virtù del fatto che la trama si dipana tra il 22 e il 25 dicembre, è ora presente su Disney+. Inoltre è in arrivo una parodia della pellicola prodotta da Ryan Reynolds.

(Credits photo travelandleisure.com)