Le maglie dei calciatori di Serie A diventano camici per i bambini malati

All’Istituto Ortopedico Gaetano Pini-CTO di Milano è arrivata un’importante iniziativa promossa dall’associazione Freebox: si tratta di “Camici bianchi”, dei doni molto speciali per i bambini ricoverati presso l’ospedale. I camici destinati ai piccoli pazienti, infatti, sono stati ricavati da maglie ufficiali dei calciatori di Serie A, donate dai club calcistici o dagli stessi giocatori.

Sono state utilizzate maglie di Bonucci, Chiellini, Marchisio, ma anche del Parma Calcio, del Torino, dell’AS Roma e di vari altri club. L’iniziativa è nata in Spagna e si è diffusa in Italia grazie a Reana Stocchi e alle sue figlie Federica e Benedetta Pessotto, figlie dell’ex calciatore e attuale dirigente sportivo, Gianluca Pessotto.

Lo scopo di questa iniziativa non è solo quello di regalare un sorriso ai bambini ricoverati, ma anche quello di sensibilizzare il mondo dello sport per far capire agli atleti che ogni gesto può essere importante per i tifosi, soprattutto i bambini che li vedono come degli eroi.

Come sottolineato da uno studio della professoressa Karen Pine dell’Università dell’Hertfordshire nel Regno Unito, gli abiti e tutto ciò che indossiamo possono avere un impatto positivo a livello psicologico sulle persone. Ad esempio, una t-shirt di Superman dà più autostima e sicurezza a chi la indossa. Per i bimbi in ospedale, dunque, indossare le maglie dei loro idoli anziché dei camici asettici, rende più semplice la permanenza in ospedale e le terapie da seguire. Considerando anche l’avvicinarsi del Natale e il periodo che stiamo vivendo, sicuramente l’iniziativa “Camici bianchi” riuscirà a tirare su il morale a questi piccoli pazienti.