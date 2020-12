Influencer chiedono di mangiare gratis in un ristorante. La risposta del proprietario è epica

Mikel e Roberta, noti come i Food Gordidos, sono due influencer spagnoli specializzati nel settore culinario che si sono resi protagonisti di una vicenda che sta facendo molto discutere in Spagna. Nel loro Paese i due sono molto famosi e possono vantare un seguito di 22mila followers: “Possiamo offrire ai ristoranti una grande opportunità per attrarre nuovi clienti – raccontano sul loro profilo Instagram – e per promuoversi in tutto il mondo, soprattutto a Barcellona”.

Con questo intento, i due hanno contattato un locale della città catalana, il Topik, chiedendo di poter mangiare gratis in cambio di pubblicità. Il proprietario del ristorante non l’ha presa affatto bene e ha deciso di dare una bella lezione ai due influencer, pubblicando su Twitter la loro richiesta corredata dalla risposta che ha rifilato loro.

I Food Gordidos si sono offerti di postare una serie di foto e di stories su Instagram e di pubblicare un articolo sul loro blog, in cambio di un invito a mangiare gratis nel locale: “Così – hanno scritto – faremo foto e video allettanti per attrarre clienti che ancora non conoscono il vostro locale o si sono dimenticati di voi”.

Il proprietario del Topik ha risposto così a questa richiesta: “Vi siete accorti che al momento c'è una pandemia, che i ristoranti a Barcellona hanno una capienza limitata al 30% e orari limitati? – ha scritto - Chiedere una cosa del genere al momento mi sembra un po' una mancanza di empatia da parte vostra. Quando tutto questo cominciò, a marzo, si diceva che saremmo state persone migliori, che questo, che quello, che bla bla bla, tutte parole al vento – ha sottolineato per poi proseguire - Da marzo abbiamo perso 50mila euro, pensi che voglia ancora invitare qualcuno? I miei dipendenti non vengono pagati… Le cose si fanno per disinteresse senza aspettarsi nulla in cambio”.

Il tweet del ristoratore ha superato i 6mila mi piace, ottenendo oltre 1600 retweet e 450 citazioni, senza contare il fatto che questa storia sia riuscita ad attrarre l’attenzione dei media: il Topik, insomma, si è fatto molta più pubblicità così rispetto a quanta ne avrebbe ricevuta grazie ai Food Gordidos che, per inciso, non hanno ancora risposto alle parole del ristoratore.