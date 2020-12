Il misterioso monolite spunta anche tra le vigne del Trentino

Siamo stati abituati a vederlo in luoghi remoti come gli Stati Uniti o la Romania, e invece il misterioso monolite in acciaio ha fatto capolino anche da noi in Italia, e precisamente in Trentino. Sono settimane ormai che questa strana costruzione compare e scompare in giro per il mondo.

E ora torna a noi. Eccolo spuntare magicamente in Alto Adige, e svettare tra i vigneti di Baron Longo, ai piedi di Castelfeder, in una delle aree vitivinicole più antiche d’Italia, dove si producono vini bianchi e rossi pregiati.

Nei giorni scorsi il monolite era stato avvistato a Egna e poi a Vigolo Vattaro. L'oggetto ha destato curiosità, ma la paternità sarebbe da attribuire ad un collettivo di artisti, forse i "The most fampus artists" che su Instagram pubblicano foto di monoliti attribuendosene la paternità.

Il primo dei monoliti famosi fu rintracciato da un drone nel deserto dello Utah, salvo poi scomparire in circostanze misteriose. In seguito una struttura simile fu scorta in Romania, sulla collina che circonda la città di Piatra Neamţ. Un altro monolite fu avvistato poi in California, in cima alla Pine Mountain ad Atascadero, ma venne distrutto da alcuni vandali. Fino ad arrivare ad oggi, con il ritrovamento in Alto Adige.