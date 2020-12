TikTok sfata un mito: il termosifone è meglio della piastra?

Altro che piastra. Il metodo migliore per arricciare i capelli? Nient’altro che il termosifone di casa. La rivelazione è a prova di video. Quelli postati su TikTok da due ragazze italiane, capaci di realizzare boccoli a prova di parrucchiere semplicemente infilando le ciocche negli spazi tra un elemento e l’altro dei caloriferi.

La prima a sperimentare e documentare questa “novità” è stata kekka.mngscl da Napoli. La sua trovata è stata talmente cliccata e condivisa da diventare oggetto di discussione perfino Oltremanica, fino a garantirle una citazione su TeenVogue. Non sono mancate le adepte, con la 17enne modella Elisa Montorio che ha colto la palla al balzo per ripetere l’esperimento.

Il totale delle visualizzazioni dei due video ammonta a 13 milioni e rischia seriamente di fare proseliti. È dunque opportuno segnalare come quello fatto dalle due ragazze sia un gioco da non replicare. Sia per lo stress che viene provocato ai capelli, sia per il rischio di restare scottate (nel vero senso della parola) per effettuare l’esperimento. Del resto, però, i campi di applicazione dei radiatori sono oggetto di prova di bambini e adolescenti sin dalla notte dei tempi. E fino alla prossima trovata.