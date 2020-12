Leni, la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, debutta come modella

Helene, detta Leni, ripercorre le orme della celebre madre, la top model tedesca Heidi Klum, debuttando nel mondo della moda, a soli 16 anni.

La ragazza, nata dalla relazione tra la Klum e l’imprenditore Flavio Briatore, posa per la copertina di Vogue Germany.

Le immagini del set sono state pubblicate su Instagram dalla modella e dalla sua giovane figlia, accompagnate da parole di stima e di affetto: “So che non è sempre facile essere mia figlia. Sei cresciuta con tre papà, non hai mai avuto una vita ‘normale’. Ma tu, da ogni cosa, riesci sempre a tirare fuori il meglio”, scrive mamma Heidi.

Leni ha certamente ereditato la bellezza di sua madre, ma dal volto emerge anche il piglio orgoglioso del padre. L’imprenditore italiano non volle riconoscere la figlia, concepita durante la relazione durata due anni - dal 2002 al 2004 - con Heidi Klum.