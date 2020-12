Eclissi di Sole e Stella di Natale: ecco come e quando vederle

Eclissi di Sole e Stella di Natale. Per gli appassionati di astronomia si preannuncia una settimana imperdibile. Il Sole si oscurerà il 14 dicembre e appena una settimana più tardi Giove e Saturno si allineeranno per formare la prima Stella di Natale in quasi 400 anni. L’eclissi non sarà visibile in Italia, ma lo sarà in particolare in Cile e in alcuni parti dell’Argentina nel pomeriggio, mentre alcune zone dell’Africa sud-occidentale, del Sud America meridionale e in Antartide si ammirerà soltanto un’eclissi parziale. Niente telescopio, dunque, ma guai a perdere le speranze: l’evento sarà godibile in streaming sul canale YouTube timeanddate.

L’eclisse inizierà alle 14.33 ora italiana del 14 dicembre per terminare alle 19.53. Il picco di oscurità è previsto alle 17.13. La congiunzione astrale è invece attesa al crepuscolo del 21 dicembre, il solstizio d’inverno, intorno alle 17.30. Questo evento sarà invece visibile ad occhio nudo nel giorno più corto dell’anno.