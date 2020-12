Forza e speranza: Pantone, ecco i colori del 2021

Grigio e giallo: sono questi i due colori Pantone scelti per il 2021. Lo ha annunciato l’azienda Pantone Color Institute, autorità internazionale del settore, che ogni anno indica le tonalità in voga nei 365 giorni successivi. I colori individuati influenzano da sempre le scelte in vari ambiti: dalla moda all’interior design, dal disegno industriale al graphic design.

Il grigio (PANTONE 17-5104) e il giallo (PANTONE 13-0647) rappresentano una combinazione di “due colori indipendenti pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda“.

Il Pantone Color Institute rivela il messaggio che questa combinazione di colori intende veicolare, soprattutto ora: “un messaggio di forza e speranza che è allo stesso tempo duraturo e confortante, trasmettendo l’idea che il tutto non riguarda un singolo colore o una sola persona, ma abbraccia una molteplicità“.