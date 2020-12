Googledown e gli hacker lasciano un messaggio agli studenti di Google Meet

Crash di Google in tutto il mondo oggi, e scatta subito l’ashtag #Googledown che è diventato subito un trend, con oltre 10mila tweet in pochi secondi. I problemi si riscontrano con Gmail, Google Drive, YouTube e Google Meet. Quest’ultima, in particolare, è la piattaforma in molti casi utilizzata per la didattica a distanza, ragione per cui, quando si è verificato il down è scattata anche la gioia degli studenti che hanno commentato in real time i messaggi degli hacker. A differenza di chi lavora, che ha avuto non poche difficoltà a svolgere le proprie mansioni, soprattutto in questo momento con lo smart working attivo in tutto il mondo, a causa della pandemia.

Tantissimi, invece, sono stati i ragazzi che hanno esultato quando le lezioni online si sono improvvisamente interrotte. Alla loro gioia è seguita la solidarietà degli hackers nei confronti degli studenti impegnati nella DAD (Didattica a distanza), a cui sono stati rivolti simpatici messaggi:

