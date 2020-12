Microsoft rilancia i suoi maglioni "brutti" per Natale

Un maglione brutto per Natale? Ci pensa Microsoft. L’azienda d’informatica statunitense, il cui nome è indissolubilmente legato a quello di Bill Gates, ha rinnovato l’iniziativa natalizia degli Ugly Sweater, realizzando maglioni volutamente brutti da nerd. Ovviamente ispirati ai sistemi operativi Windows.

Del resto trovare un maglione brutto sotto l’albero è una sorpresa che ciascuno di noi rischia di ricevere (o subire) una volta nella vita. Come ormai già da qualche anno a questa parte, l’azienda di Redmond ha lanciato i suoi maglioni proponendoli con le grafiche di Windows 95, Windows XP e Microsoft Paint. Non è da escludere che l’idea sia mutuata proprio da un’antica passione di Gates, che negli anni ’80 amava vestirsi con indumenti fatti a maglia e che ancora oggi è solito sfoggiare maglioni non proprio all’ultima moda.

Diverse sono però le novità rispetto al recente passato. Inizialmente, infatti, Microsoft aveva deciso di promuovere i suoi capi tramite l’aiuto di influencer, distribuendoli in serie limitata ad alcuni fan selezionati. Nel 2019, ad esempio, i maglioni, ispirati a Windows XP e confezionati in una scatola che ricreava quelle del sistema operativo, erano stati regalati solo ad alcuni giornalisti.

Quest’anno invece la musica cambia. I capi sono infatti disponibili direttamente online, sul sito Xbox Gear Shop, e vengono venduti al prezzo di settanta dollari americani, ovvero poco più di 57 euro. Una parte dei proventi, pari a 20 dollari per ogni singolo pezzo, verrà devoluta a favore dell’associazione no profit Girls Who Code. Questa onlus è stata fondata per incentivare il coinvolgimento delle donne nel mondo della programmazione, tramite corsi universitari, club e tutorial dedicati. Microsoft ne sosterrà la causa, contribuendo inizialmente con 50mila dollari. Chi acquisterà i maglioni potrà inoltre scaricare gratuitamente sfondi personalizzati per Teams e Skype con grafiche vintage.