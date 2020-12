Harrison Ford vestirà i panni di Indiana Jones per l’ultima volta nel nuovo film della saga

Durante l’appuntamento annuale dell’Investor Day, la Disney ha annunciato tutti i progetti dei prossimi anni, tra i quali ci sono ovviamente anche film e serie tv. Uno dei progetti che ha fatto più notizia è sicuramente quello del nuovo film di Indiana Jones, la cui uscita nelle sale è prevista per luglio del 2022.

Dopo l’ultimo capitolo della saga “Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo”, uscito nel 2008, a vestire i panni dell’archeologo più famoso della storia del cinema sarà ancora Harrison Ford, anche se questa sarà l’ultima volta.

Il nuovo film ha una storia non semplice alle spalle: la produzione ha cambiato più volte gli sceneggiatori, poi la pandemia ha rallentato ancora di più i lavori, ma adesso tutto sembra pronto per iniziare a lavorare sul set e tornare a far sognare i fan di Indiana Jones con una nuova avvincente avventura.

La Disney, tra le altre cose, ha annunciato anche 10 spin-off di Star Wars e 10 serie Marvel; tra i film più attesi c’è anche una nuova versione di “Pinocchio” che vedrà il premio Oscar Tom Hanks vestire i panni di Geppetto.