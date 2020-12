Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, 19enne dei Castelli Romani

Martina Sambucini è Miss Italia 2020. 19 anni, nata a Marino e residente a Frascati, già Miss Roma 2020, ha riportato lo scettro nella capitale a 27 anni di distanza dall’ultima volta, venendo incoronata nell’edizione sui generis della kermesse, andata in onda in streaming.

La finalissima del concorso di bellezza si è tenuta presso il Polo Culturale Multidisciplinare Spazio Rossellini, concesso dalla Regione Lazio che ha patrocinato l’evento. Per la prima volta in 81 edizioni è stata la città eterna ad ospitare l’atto conclusivo. Sul podio sono finite anche Beatrice Scolletta, 25enne romana “di stanza” a Nettuno, sposata e mamma di due bambini di 5 e 2 anni, e Alice Leone, Miss Liguria, 22enne di Taggia (Imperia). Oltre alle miss concorrenti, gli unici presenti all’atto finale sono stati i componenti della giuria, presieduta dall’attore Paolo Conticini, e dai giurati Roberto Bruzzone, Chiara Ricci, Tiziana Luxardo e Raoul D’Alessio e Manila Nazzaro, vincitrice del concorso nel 1999.

La nuova Miss Italia è alta un metro e 77 centimetri. Ha due fratelli minori, Ilaria (16 anni) e Gianmarco (9) ed è fidanzata con Marco. Diplomata al liceo linguistico, è matricola all’università, dove si è iscritta alla facoltà di Psicologia del marketing. Amante della cucina, della natura e degli animali, non pratica sport e sogna il mondo delle passerelle: “Sono positiva e genuina - ha dichiarato a caldo dopo il trionfo - mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Ho deciso di partecipare perché penso che nella vita ci siano due scelte: o si vive accontentando gli altri o sé stessi. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni”.