Alla Statale di Milano i primi distributori di assorbenti a prezzi calmierati

La Statale di Milano è la prima università italiana a dotarsi di distributori di assorbenti a prezzo calmierato. La proposta, avanzata un anno e nove mesi fa fa dagli studenti di UniSì (Uniti a Sinistra) al consiglio di facoltà che l’aveva approvata, è diventata realtà nei giorni scorsi.

Il 30 settembre scorso era arrivato l’ok alla richiesta di posizionare le macchinette in tutte le sedi principali dell’ateneo: “Diversi Stati negli ultimi anni garantiscono la distribuzione di assorbenti gratuiti nei luoghi della conoscenza. Non abbiamo ottenuto il massimo, cioè la gratuità, ma di fronte ad istituzioni sorde, con il nostro percorso l'amministrazione della Statale farà da apripista di un'iniziativa concreta a favore del genere femminile”. Un percorso che si è completato con l’installazione dei primi distributori nei bagni della facoltà di via Festa del Perdono.

Per studentesse e studenti dell’ateneo meneghino si tratta di una grande vittoria: “Un primo passo per un welfare studentesco che abbia come priorità anche la parità di genere nei luoghi della conoscenza. Non basta e non ci fermeremo, ma un passo importante, grazie al lavoro dei nostri rappresentanti è finalmente stato fatto”, hanno postato per celebrare la conquista.

“Il ciclo non è un lusso e non è una scelta”, è stato lo slogan che ha accompagnato questa crociata contro la tampon tax, ovvero l’Iva al 22% su assorbenti e tamponi. Quelli presenti nei distributori della Statale, grazie all’appoggio di uno sponsor, costeranno 20 centesimi l’uno.