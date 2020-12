Per combattere la pedofilia Pornhub cancella milioni di video: ora solo gli utenti verificati potranno pubblicare contenuti

Un recente articolo del New York Times ha denunciato la presenza di contenuti pedopornografici su Pornhub. Il noto sito per adulti è allora corso ai ripari, rimuovendo dalla propria piattaforma circa nove milioni di video dalla provenienza incerta. D’ora in poi sul sito solo gli utenti verificati potranno pubblicare contenuti.

“La sicurezza della nostra comunità è la nostra massima priorità”, hanno dichiarato i gestori del sito porno. Fino a ieri sulla piattaforma erano presenti circa 13,5 milioni di video, ora ridotti a 4,7 dopo l’operazione di pulizia. Nel frattempo, due grandi circuiti di carte di credito, Visa e Mastercard, avevano avviato un’indagine sui contenuti del sito, vietando i pagamenti con le proprie carte.

Adesso, però, dopo le verifiche e le cancellazione effettuate in questi giorni, Pornhub garantisce la massima sicurezza per il pubblico: “Ogni contenuto proviene da utenti verificati – sottolineano i gestori – un requisito che piattaforme come Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat e Twitter devono ancora istituire. Nel mondo di oggi, tutte le piattaforme di social media condividono la responsabilità di combattere il materiale illegale. Le soluzioni devono essere guidate da fatti reali e da veri esperti – hanno concluso - Speriamo di aver dimostrato la nostra dedizione a dare il buon esempio”.