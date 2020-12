Bimbo gioca con l'iPad e spende 16mila dollari: nessun risarcimento per i genitori

Il piccolo George Johnson ha 6 anni ed è un appassionato del videogioco Sega Sonic Forces. Nei mesi scorsi ha speso una fortuna in microtransazioni sul conto corrente della madre per acquistare in app molti pacchetti del videogioco. In totale ha fatto acquisti per una cifra record di 16 mila dollari. La vicenda è accaduta in Connecticut dove Jessica Johnson, agente immobiliare di Wilton, ha scoperto l'incredibile spesa del figlioletto. La donna si è resa conto di quello che aveva combinato il figlio solo due mesi dopo. Secondo il New York Post il bambino avrebbe fatto microtransazioni sulla versione iPad, in app, del videogioco Sonic Forces.

Il tutto è iniziato l'estate scorsa, con una lunga serie di acquisti rilevati sulla carta di credito dei genitori: in particolare la madre, Jessica aveva rilevato spese non riconosciute effettuate sulla propria carta di credito e inizialmente aveva pensato a una frode. Solo successivamente si è scoperto che si trattava appunto di acquisti in app, con l'acquisto di pacchetti da 1,99 fino a 99,99 dollari. La vicenda è diventata evidente una volta contattata Apple, che ha messo al corrente la famiglia dei vari acquisti. Vedendo l'icona di Sonic associata alla lunga lista di microtransazioni, la coppia di genitori ha finalmente capito cos'era successo:"È come se mio figlio di 6 anni avesse iniziato a farsi delle strisce di cocaina e ha continuato a farsele sempre più massicce", rivela la madre. Purtroppo Apple non darà un risarcimento ai genitori: la contestazione infatti è giunta troppo in ritardo, solo a distanza di mesi.