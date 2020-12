Eleonora Brigliadori shock, si dice pronta a morire piuttosto che vaccinarsi

In una recente intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos, Eleonora Brigliadori ha commentato senza mezzi termini l’eventualità che il Governo renda obbligatorio il vaccino anti-Covid: “Chi oggi gioca a fare Dio, è veramente da fermare: ma io non permetterò a nessuno di incrinare la mia anima e di bloccare la mia evoluzione e sono pronta a morire se qualcuno avrà l’ardire di obbligarmi ad alcunché”, ha dichiarato l'attrice e conduttrice televisiva.

Per la Brigliadori sono molte le persone a pensarla come lei perché "morire in Cristo vuol dire risorgere, mentre chi per paura venderà la sua anima a Satana non potrà più ascendere ai mondi spirituali, ma solo dare vita a un mondo degenerato”.

La conduttrice arriva persino ad affermare che "la tecnologia satanica che è stata scoperta pochi anni fa è entrata in questo nuovo vaccino, che modifica profondamente la tecnica dei vaccini precedenti e che distruggerà il genoma umano”. Eleonora conclude sostenendo che la somministrazione del vaccino comporterà l’inizio dell’apocalisse degenerativa dell’umanità: "Una volta che un genitore avrà dovuto subire questo vaccino, porterà le degenerazioni del genoma alle generazioni successive”.